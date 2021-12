Severina: Hvala ti, leto 2021, bilo si strogo

"Hvala ti, leto 2021, bilo si strog učitelj, a otroci gredo naprej v leto 2022, veseli in srečni z lepimi mislimi in željami ... Želim, da bi bilo novo leto oziroma nova učiteljica do vseh nas nežna kot materina dlan," je svoje misli ob koncu leta strnila priljubljena pevka.

Njeni oboževalci in sledilci so komentirali in se z njo strinjali, da je bilo leto res strogo in neizprosno, predvsem na račun koronavirusa.

"Res je … 2021 je bilo stroga učiteljica, ampak gremo naprej," ji je komentirala sledilka. Nekateri so pohvalili njeno pozitivno naravnanost in nasmeh, ki je še kako potreben, da lažje prebrodimo težke čase. "Tudi solze, če je treba ... a najlepša si, ko se nasmehneš," je nekdo komentiral njeno objavo.

Odkar se je Severina razšla z Milanom Popovićem, s katerim ima sina Aleksandra, ji ni bilo lahko. V zadnjem letu smo bili priča številnim sporom med bivšima zakoncema, ki jim kar ni videti konca, drug drugega sta vlačila tudi po sodiščih. Spomnimo se, da je Severina kot mama prestala marsikaj hudega in se na sodišču več let borila za skrbništvo nad svojim sinom Aleksandrom. Letos ji je končno uspelo doseči deljeno skrbništvo in njen sin tako končno živi z njo. Povrh vsega se je končal tudi njen zakon z Igorjem Kojićem.