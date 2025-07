Severina ima novo psičko: 'Mali nočni pogovori'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Ribič je sedel na bregu reke in lovil ribe, ko je na obrežje prišel mladenič, se slekel do golega in hotel zaplavati v vodi. Ribič mu je svetoval: "Mladenič, bolje bo, da si oblečete kopalke. Na tem mestu grizejo ribe tudi majhne črve."