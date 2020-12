Severina in Igor sta se oddaljila, Severinin tast: Ne govorim z njima

Severina Kojićje letos spomladi čistila Kojićevo hišo v Beogradu. Ponosna snaha je na Instagramu objavila posnetek, kako pomiva kuhinjo in briše prah. Njen 33-letni mož Igor Kojić je takrat nezainteresirano gledal televizijo. Božič, devet mesecev kasneje, podoben scenarij, le da je tokrat Seve v Zagrebu, Igor pa v Angliji. Po besedah ​​sosedov z zagrebškega Kozjaka je Severina na predbožični dan čistila svoj penthouse. Zavihala je rokave in prijela za metlo. Medtem pa je Kojić, sodeč po njegovih objavah v Instagramovi zgodbi, odšel v Anglijo, od koder je objavil videoposnetek nogometne tekme, poroča hrvaški portal 24 Sata.

Seve in Igor se nista videla že od marca, odkar je pevka zapustila Beograd po domnevnem prepiru z možem, tastom Draganom Kojićem - Kebo in taščo Oljo. Mesec dni je bila 48-letna pevka pri Kojićih, kjer naj bi naraščale napetosti med zakoncema. Domneva se, da je Severina nato odšla iz hiše Kojićevih, ko so jo policisti ujeli v avtu, saj je kršila policijsko uro, za kar je plačala globo.

Leto 2020 zagotovo ni bilo najboljše za Severinino in Igorjevo razmerje. Čeprav sta še vedno poročena na papirju, sta se razšla, pravijo sosedi, ki Kojića v soseski niso videli, odkar se je pevka vrnila iz Beograda. Na Instagramu si Seve in Igor še vedno sledita, a si nič več ne všečkata objav. Tudi Severinin tast Dragan Kojić - Keba nerad govori o svoji snahi in je že naveličan, da ga sprašujejo o njenem odnosu z Igorjem.