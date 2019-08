Severina iskreno po splavu: Zelo si želim otroka, delava na tem

Priljubljena zvezdnica je za omenjen časopis potrdila, da si močno želi, da bi imela še enega otroka. "To si zelo želim. Delava na tem," je povedala in potrdila, da si njen prvorojenec Aleksandar želi brata ali sestro.

Severina in Igor Kojić , ki imata ogromno poslovnih obveznosti, razmišljata, da bi povečala svojo družino. Hrvaška pevka, ki je 21. aprila dopolnila 47 let želi z možem imeti otroka. Predlani je imela po umetni oploditvi spontan splav, a to je ni prestrašilo do te mere, da bi opustila to željo, poroča Kurir.

Severina in Igor sta leta 2015 imela razkošno poroko. Skupaj vzgajata sedemletnega sina Aleksandra, ki ga ima pevka iz burne zveze s srbskim podjetnikom Milanom Popovićem.

Zadnje mesece se je veliko pisalo o tem, kaj se dogaja s kariero najbolj znane hrvaške pevke. Seve, kot jo kličejo prijatelji, je namreč prekinila 17-letno sodelovanje z menedžerjem Tomislavom Tomicom Petrovićem. Vlogo menedžerja je potem zaupala 15 let mlajšemu možu, njen novi menedžer pa je zdaj postal Alen Ključe, s katerim sodelujeta že mesec in pol.

Alen za hrvaški trg organizira koncerte svetovnih zvezd, kot jeAndrea Bocelli, pred kratkim pa je v Dubrovnik pripeljal Toma JonesainRoda Stewarta.

"Severina je bila prepričana, da nihče ne bo bolje vodil njene kariere od moža Igorja. a kot se je zdaj izkazalo, je to najbolje počel njen nekdanji menedžer Tomica. Odkar sta prekinila sodelovanje, se je pevka komaj dogovorila za kak koncert. Računi in stroški so se kopičili, posla pa ni bilo dovolj, ker Igor nima dovolj izkušenj, da bi vodil njeno kariero. Uspelo se mu je dogovoriti za nekaj koncertov in nastopov, vendar to ni dovolj za Severinine standarde in ugled. Nedavno je Igorja odpustila ter ga osvobodila te obveznosti ter se odločila, da raje zaposli profesionalnega menedžerja," je za Kurirja povedal vir blizu pevke.