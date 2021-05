Severina je dobila še eno pravno bitko proti Milanu Popoviću

Sodna bitka med Severino in njenim nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem je dobila sodni epilog. Srbski podjetnik je pevko tožil zaradi obrekovanja, saj naj bi v hrvaški oddaji govorila neresnice o tem, da ji je grozil in namensko javno blatil njeno ime. Sodišče je obtožbo zavrnilo in ugotovilo, da Severina v intervjuju ni lagala.

Zaključila se je še ena pravna bitka med nekdanjima partnerjema Severino Kojić in Milanom Popovićem. Sodišče v Dubrovniku je pevko oprostilo kazenske ovadbe zaradi obrekovanja, ki jo je proti njej vložil Popović. Severina je namreč pred štirimi leti gostovala v oddaji RTL Direkt, kjer je voditelju Zoranu Šprajcudejala, da je Popović po prihodu iz Srbije lagal o zdravstvenem stanju njunega sina Aleksandra. Razkrila je, da je njen nekdanji partner v javnosti izjavil, da je Aleksandar anoreksičen, zato da bi diskreditiral njene materinske sposobnosti. Severina je v sodnih dokumentih kot dokaz, da ni lagala, navedla, da ji je Popović grozil, da ji bo zagrenil življenje, odvzel njunega otroka in najel tiskovnega predstavnika, ki bo o njej grdo govoril v medijih, navajaVečernji list. Severinina odvetnica Višnja Drenški-Lasan pravi, da sta obe s pevko z razsodbo sodišča zadovoljni. V izjavi za javnost je povedala, da je bila razsodba pričakovana, saj je sodišče v Dubrovniku pravilno ugotovilo dejstva, da ni bilo storjeno nobeno kazensko dejanje, kar se je pevki očitalo. Severini je nekdanji partner in oče njenega otroka namreč očital, da je storila kazensko dejanje obrekovanja, ker je v oddaji RTL kot gostja pri Šprajcu podala neresnične trditve, ki bi lahko škodile njegovemu ugledu. "Pričakovala sem, da bo sodba potrjena, glede na pritožbo, ki jo je gospod Popović vložil preko svojega odvetnika,"je povedala Lasanova in dodala, da se je na koncu izkazalo, da Severina ni storila kaznivega dejanja obrekovanja. "Povedala je vse, kar se je zgodilo in v postopku dokazala, da je bilo vse, kar je navajala, res," je zaključila Severinina odvetnica. Poleg oprostitve kaznivega dejanja je sodišče ugotovilo, da so številne Popovićeve tožbe proti pevki resnično zagrenile njeno življenje. Otroška klinika v Zagrebu je namreč presodila, da se Aleksandar za svoja leta razvija normalno in ni anoreksičen, zato trditve njegovega očeta ne držijo. Prav tako se je izkazalo, da Severina ni lagala v izjavi, da ji je nekdanji partner grozil, da ji bo odvzel otroka, kar dokazuje dejstvo, da je Popović sprožil postopek za odvzem skrbništva. Severina je bila v zvezi s srbskim podjetnikom Milanom Popovičem od leta 2010 do leta 2012. V zvezi se jima je leta 2012, nekaj mesecev preden sta se razšla, rodil sin Aleksandar.