Severina je sina v večernih urah predala Popoviću

Po poročanju medija Jutarnji list je Severina Kojić po začasni odločitvi sodišča, ki veleva, da je večinsko skrbništvo nad njunim sinom dobil njen nekdanji partner Milan Popović , otroka že odpeljala k njemu. Sodna razsodba med drugim določa, da bo Severina s svojim sinom preživljala čas ob torkih in četrtih od 15.00 do 20.00 ter vsak drug konec tedna, začenši s soboto, od 10. ure zjutraj, do 20. ure v nedeljo, ko bo morala otroka vrniti na očetov naslov.

Kot navaja Jutarnji list, je glasbenica v spremstvu soproga Igorja Kojića svojega sedemletnega sina Aleksandra odpeljala na Popovićev naslov že sinoči ob 20.11. Čeprav se bo na odločitev sodišča najverjetneje pritožila, ni želela, da bi njenega sina do očetovega naslova pospremila policija ali uslužbenci iz centra za socialne zadeve. Odreagirala je mirno in po nasvetu odvetnika Mata Matića sprejela trenutno razsodbo takšno, kot je. Čeprav je želela otroka k očetu odpeljati čez nekaj dni, da bi se lahko v tem času, kot poročajo hrvaški mediji, sedemletnik prilagodil novonastali situaciji, je Popović vztrajal, da želi imeti otroka še isti dan. Odločitev sodišča je padla včeraj, 28. 11., na tisti dan v tednu, ko bo Severina z otrokom lahko preživljala čas od 15.00 do 20.00. Skladno s tem je morala otroka odpeljati k Milanu do izteka ure.