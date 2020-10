Severina kmalu spet na sodišče, tokrat zaradi tožbe sodnice

Pevka Severina Kojić ima naslednji teden zaradi obtožbe, ki jo je proti njej vložila sodnica Lucija Lasić, zaslišanje na občinskem sodišču v Zagrebu. Sodnica je tožbo proti pevki vložila letos februarja zaradi obrekovanja in kršenja osebnih človekovih pravic. Severina je namreč oktobra na tiskovni konferenci svoje turneje izjavila: "Ne vem, zakaj se čudim, da se vse to dogaja, govorim o svojem sistematičnem psihičnem posilstvu s strani očeta in institucij, medtem ko niti ženske niti dekleta v tej državi nimajo sodne zaščite za fizično posilstvo. Sama sem doživela podobno posilstvo na splitskem okrožnem sodišču na sojenju zaradi poskusa ugrabitve otroka pri sodnici Luciji Lasić."

Spomnimo: Lasićeva je tista, ki je v sodnem senatu odločala o Severinini pritožbi zoper sodbe, da je njen sin Aleksander moral živeti z očetom Milanom Popovićem, pevkinim nekdanjim partnerjem. Med tem pa ga je Severina lahko videla le, ko se je za obisk predhodno dogovorila z Milanom. Severina ni imela nobene pravice, da bi se kakor koli vključila v razpravo pri vprašanjih dečkovega zdravja ali izobrazbe. Prvotna sodba je dvignila veliko prahu, Severina in njena pravna ekipa pa sta vložili veliko truda, da so se lahko pritožili.

Odločitev sodnice Tee Golubje takrat dvignila veliko prahu. Kakšno mnenje je takrat o situaciji in razsodbi imela ravno Lucija Lasić, ni znano, vsekakor pa Severini njeno mišljenje ni bilo po godu, saj jo je kasneje izpostavila v verbalnem napadu. Lasićeva je februarja zahtevala lastno izvzetje iz zadeve. Njena prva zahteva je bila zavrnjena, 28. februarja pa je sodnica znova zahtevala izvzetje z obrazložitvijo, da je zoper eno od strank v postopku, torej Severino, sprožila civilni postopek.