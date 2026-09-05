Severina: Ko so mi vzeli otroka, je del mene umrl. Zdaj jim pijem kri

Organizatorji protesta zahtevajo takojšnjo in popolno sanacijo onesnaženih lokacij, določitev odgovornosti za odlaganje odpadkov in jasno določene roke za njihovo odstranitev. Opozarjajo, da odpadki predstavljajo resno grožnjo zdravju prebivalcev in naravnega okolja pokrajine Lika.

Severina se je udeležila protesta v Zagrebu. FOTO: Instagram

Severina je na protestu dala tudi zelo osebne izjave za novinarje, v njih pa je lastne izkušnje povezala s tem, kar preživljajo prebivalci na območju Gospića. "Tukaj sem tako kot vsi ti ljudje in ker sem državljanka Republike Hrvaške. Ker sem šla skozi zelo težko obdobje, ko so mi skorumpirani ljudje odvzeli otroka. Takrat je del mene umrl," je po poročanju hrvaških medijev dejala pevka.

Pojasnila je, kako se je ta del nje spremenil in se je začela boriti proti krivicam. "Ta del se je spremenil v nekega malega vampirja, ki se je odločil, da bo pil njihovo kri, dokler ne bodo sprejeli, da morajo biti odgovorni za to družbo," je dejala.

Med protestniki v središču Zagreba tudi Severina. FOTO: Instagram