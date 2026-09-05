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Severina: Ko so mi vzeli otroka, je del mene umrl. Zdaj jim pijem kri

Zagreb, 05. 09. 2026 14.24 pred 29 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Severina

V Zagrebu se je na protestu, ki so ga poimenovali Pohod za Liko, pohod za Hrvaško in so ga organizirali zaradi škandala z odlaganjem nevarnih odpadkov na območju Gospića, zbralo več deset tisoč ljudi. Med zbranimi je bila tudi pevka Severina Vučković, ki je protest že prej javno podprla in pozvala občane, naj se mu pridružijo.

Organizatorji protesta zahtevajo takojšnjo in popolno sanacijo onesnaženih lokacij, določitev odgovornosti za odlaganje odpadkov in jasno določene roke za njihovo odstranitev. Opozarjajo, da odpadki predstavljajo resno grožnjo zdravju prebivalcev in naravnega okolja pokrajine Lika.

Severina se je udeležila protesta v Zagrebu.
Severina se je udeležila protesta v Zagrebu.
FOTO: Instagram

Severina je na protestu dala tudi zelo osebne izjave za novinarje, v njih pa je lastne izkušnje povezala s tem, kar preživljajo prebivalci na območju Gospića. "Tukaj sem tako kot vsi ti ljudje in ker sem državljanka Republike Hrvaške. Ker sem šla skozi zelo težko obdobje, ko so mi skorumpirani ljudje odvzeli otroka. Takrat je del mene umrl," je po poročanju hrvaških medijev dejala pevka.

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Pojasnila je, kako se je ta del nje spremenil in se je začela boriti proti krivicam. "Ta del se je spremenil v nekega malega vampirja, ki se je odločil, da bo pil njihovo kri, dokler ne bodo sprejeli, da morajo biti odgovorni za to družbo," je dejala.

Med protestniki v središču Zagreba tudi Severina.
Med protestniki v središču Zagreba tudi Severina.
FOTO: Instagram

Pevka je dejala, da zaradi lastnih izkušenj ne le razume protestnike, ampak se tudi globoko poistoveti z njihovim bojem. Izpostavila je tudi, kot pravi, hinavščino političnega sistema, ko gre za zaščito otrok. "Včeraj moj otrok, danes otroci Like, Gospića," je dejala, utrinke s protesta pa je delila tudi v Instagramovi zgodbi.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
05. 09. 2026 14.53
Ta ženska enostavno ne more brez pozornosti.
Odgovori
0 0
rok1211
05. 09. 2026 14.53
Mislim ja, seveda se podpira proti odlaganjem nevarnih odpadkov. Nismo Indija.
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0 0
Pajki
05. 09. 2026 14.52
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