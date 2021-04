Severina krasi naslovnico novega romana Maxa Bunkerja

"To je najlepše rojstnodnevno darilo takoj za risbo mojega sina," je zapisala glasbenica in objavila fotografijo naslovnice.

Severina je odkrila tudi, kako je prišlo do sodelovanja: "Moji agenti so mi sporočili, da so klicali iz založbe Sandof, da bi me oni in Max Bunker radi imeli na naslovnici njegovega novega romana. To je kriminalka. In radi bi, da izbereš manekene za detektiva in kriminalca. Začudila sem se, da so klicali ravno mene. Snemali smo nekaj dni. Detektiv s pokrivalom je moj tonski mojster Domagoj Perišić, kriminalec, ki sedi, pa je skladatelj in producent Filip Miletić. Kako sta bila šele onadva navdušena! Jaz pa v rumeni obleki na naslonici knjige Maxa Bunkerja–in priznam, pokam od veselja. Hvala, mama, da si me rodila. Hvala založbi Sandorf. Hvala, Max Bunker, da ste mi polepšali otroštvo. To mi je v veliko veselje in čast. Vaše ime je z zlatimi črkami natisnjeno na mojem otroškem dnevniku."

KnjigaV imenu mafije govori o detektivu Finzu, ki odhaja v Združene države, saj je njegova tajnica osvojila potovanje za dva v neki nagradni igri. Po prihodu v New York je priča umoru in se zelo hitro vplete v afero FRB-ja in newyorške mafije. Mafijski šef ga pošlje iskat svojo nečakinjo Charlie, ki igra ključno vlogo pri prenosu oblasti s stare generacije mafijskih šefov na novo. Preiskava se preseli v Los Angeles, kjer spoznajo tudi pevko Sharon.