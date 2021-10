'Severina me je zavoljo enega intervjuja prijavila zaradi družinskega nasilja'

Pred dobrim tednom dni je Milan Popović , nekdanji partner Severine in oče njunega sina Aleksandra , v intervjuju za srbsko televizijo povedal, da je njegovo razmerje s hrvaško glasbenico trajalo samo tri mesece. Zdaj je gostoval v isti oddaji kot pred dnevi in v pogovoru povedal, zakaj ga je pevka prijavila policiji. "Prijavila me je zaradi nasilja v družini, a samo zato, ker sem v intervjuju povedal, da je bila najina zveza tako kratka,« je povedal 56-letnik o 49-letni glasbenici in dodal, da so zanj njene odločitve povsem absurdne: »To je primer absurda, zaradi katerega ona samo sebe dojema kot žrtev nasilja v družini."

'Severina ima dva obraza, to je zame preveč naporno'

V intervjuju preteklega tedna je srbski poslovnež povedal, kako sam vidi Severino in zakaj se je odločil, da njuno kratko zvezo raje prekine. "Tudi te tri mesece midva nisva bila veliko skupaj. Severina je živela v Zagrebu, jaz v Beogradu. Videvala sva se ob vikendih in enkrat sva skupaj šla na Maldive. Ti trije meseci so bili krasni, ne morem oporekati. Po treh mesecih pa sem dojel, da je bil to velik napor za Severino, da je ona nenehno popolno igrala. V smislu, da prve tri mesece ni pokazala, kakšna je v resnici. Povedal sem, da obstajata dve Severini. Ena je medijska, ki poskuša biti vsem všeč. Je ljubka, prijazna, mila, šarmantna, nasmejana. Obstaja pa še druga Severina, tista, ki je nihče ne vidi in do katere ima dostop le majhno število ljudi. Morda je le pet ljudi, ki je videlo vse njene vzpone in padce. Od histerije, besa, sreče, veselja … Res je ekstremno. Severino sem spoznal, ko sem imel že nekaj izkušenj z ženskami. Severine ne kritiziram. Ona je, kakršna je. Enostavno pa to ni tip partnerice, s katero bi lahko živel vse do konca svojega življenja. To je bilo zame preveč čustev. Ko se enkrat začnejo prepiri, odidem. Temu se res izogibam, kar pa veliko žensk razjezi. Raje bi videle, da ostaneš in se lahko pritožujejo."