Severina med plesom na odru padla, njena reakcija navdušila oboževalce

Severina je v Zagrebu izvedla prvega od dveh načrtovanih koncertov, po družbenih omrežjih pa kroži videoposnetek, na katerem se je pevka med živahnim plesom med izvajanjem uspešnice Tvoja prva djevojka spotaknila in na odru padla. 53-letnica je za nekaj trenutkov obležala na tleh, nato pa bruhnila v smeh in nadaljevala z nastopom.
Severina je s svojo reakcijo dokazala, da je prava profesionalka in je niti padci na odru ne vržejo iz tira, svoj nastop pa je nadaljevala enako energično kot prej, kar je njeno občinstvo pozdravilo z bučnim aplavzom.
Koncert je izvedla v sklopu turneje Ja samo pjevam, med nastopi pa se bolj osredotoča na samo glasbo in ne toliko na performans s številnimi plesalci in kostumografijo. V Zagrebu je tako med triurnim koncertom na oder z njo stopilo približno 30 glasbenikov.
