Severina: Mirela je bila postavljena na križ in pregnana v Slovenijo

Na shodu v Zagrebu, kjer se je v znak solidarnosti z omenjeno nosečnico in z vsemi ženskami, ki so jih prikrajšali za z zakonom zajamčeno pravico do splava, zbralo več tisoč ljudi, se je pojavila tudi hrvaška zvezdnica Severina, ki je imela za odgovorne v zdravstvu jasno in glasno sporočilo: "Ženska je bila dobesedno postavljena na križ in pregnana v Slovenijo!"

"Tukaj sem kot Zagrebčanka, tukaj sem, da podprem Mirelo," je dejala Severina in poudarila, da njena prisotnost ni povezana s politično opcijo ali posameznikom, temveč da gre za podporo ženskam in borbi za njihovo ustavno pravico. "Mirelo so, če to povem v jeziku, ki ga bodo vsi razumeli, razčetverili na štiri strani, v štiri bolnišnice. Lagali so ji, mučili so jo in nato prisilili v odhod v Slovenijo. To je nasilje institucij in menim, da bi moral minister za zdravje odstopiti," je dejanja Vilija Beroša, ki je javnosti sicer sredo sporočil, da nosečnica s hudo prizadetim zarodkom splav vseeno lahko opravi v domovini, obsodila Severina.