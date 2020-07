Severina končno omenila Igorja, čestitala mu je za rojstni dan

Po tem, ko se že več tednov ugiba, kaj se dogaja med hrvaško pevko Severino in njenim možem Igorjem Kojićem, je glasbenica končno 'prekinila molk'. Sicer ni podala nobene uradne izjave ali odgovorila na kakršnokoli novinarsko vprašanje. Ne, Severina je Igorju na Instagramu čestitala njegov 33. rojstni dan in znova 'podkurila' oboževalce, ki jih zanima: Sta ali nista skupaj?

V čestitki, kjer je pevka svojega moža označila za 'krasnega moškega', mu je čestitala 33. rojstni dan in na koncu zapisala: "Srečno, ljubezen!" Zraven pa pripisala še dva ključnika, ki sta zdaj pri njej še stalnica in sicer 'volim što se volimo' (rada imam, da se imamo radi, op. a.) in 'ljubav se ljubavlju vraća' (ljubezen se z ljubeznijo vrača, op. a.).

Nekateri njeni sledilci so se takoj pošalili in zapisali, da je zaradi te objave, zdaj koronavirus na drugem mestu, kar se novic tiče in da so veseli, da mu je čestitala ter končno objavila skupno fotografijo. Njeni oboževalci pa so, po zapisih sodeč, izjemno veseli, da sta še vedno par: "Vse najboljše tvojemu Igorju. Polepšali ste mi dan. Presrečna sem, saj zdaj vem, da prave in močne ljubezni še obstajajo. Neuničljive ljubezni kot je vaša. Srečno, rada vas imam."