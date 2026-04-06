Tuja scena

Severina ne skriva več obraza svojega sina Aleksandra

Zagreb, 06. 04. 2026 12.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
severina in aleksander

Ko je bil mlajši, ga je zelo redko objavila. Določene omejitve je imela tudi zaradi sodnih sporov o skrbništvu nad sinom z nekdanjim možem, ko je deček odrasel, pa je njegov obraz pogosto zabrisala, da se ga ni videlo. A danes Severina svojega sina Aleksandra ne skriva več. Svet tako lahko končno spozna, v kakšnega fanta je odrasel njen 14-letnik.

Severina je zelo zaščitniška mama in svojega sina Aleksandra je vse od malega skrbno skrivala. Čeprav je sama ena najbolj prepoznavnih imen na sceni, ki pogosto deli tudi del zasebnega življenja na družbenih omrežjih, ji je uspelo obraz otroka kljub občasni objavi vedno ustrezno zakriti.

Ko je bil mlajši, ga je seveda objavila zelo poredko. Takrat je bil sin tudi večkrat z očetom, sama pa je imela določene omejitve glede deljenja informacij tudi zaradi sodnega spora z nekdanjim možem in otrokovim očetom Milanom Popovićem.

A zdaj je Aleksander že najstnik, nedavno je dopolnil 14 let in ponosna mama ga ne skriva več. Do lanskega decembra se je na objavah, na katerih je bil vse pogosteje tudi sin, še trudila, da mu je zabrisala obraz, zadnjih nekaj mesecev pa niti tega ne počne več. Fant je zdaj očitno tako velik, da morda že sam dovoli ali svetuje svoji mami, kaj lahko objavi in kaj ne, več kot očitno pa je zdaj jasno, da tudi Severina s ponosom razkriva, v kakšnega fanta je zrasel njen sin.

Tudi velikonočni prazniki so bili priložnost, da hrvaška zvezdnica deli nekaj utrinkov iz svojega zasebnega življenja. Poleg svojih fotografij v pižami, v kateri je pozirala še pred velikonočnim zajtrkom, je objavila tudi fotografijo z mamo Ano in svojim sinom. "Vesele velikonočne praznike," je zaželela vsem oboževalcem.

severina aleksander obraz skrivanje javnost mama in sin

Poročila se je zvezdnica Vampirskih dnevnikov

