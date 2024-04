Severina: Nehala sem čakati, da bo življenje lahko in da me bo nekdo rešil

"Rada praznujem rojstne dneve, pa naj bo to moj ali tuj. Praznovanje rojstnega dne je zame praznovanje življenja, ki sem ga dobila kot darilo," je na Instagram zapisala hrvaška zvezdnica Severina , ki je upihnila 52. svečko na rojstnodnevni torti in nadaljevala daljši zapis.

"Darilo, ki ima, ko ga prejmete, tri možnosti. V njem lahko uživate in ga krojite po svojih željah ter izpolnite vse svoje zmožnosti, Božji dar in poslanstvo. Ali pa ga date komu, da ti to uredi, ampak po svojih pravilih. Ali pa naj ga voda nosi. Ti drugi dve možnosti mi nista bili všeč – čeprav ni, da ni bilo poskusov," se je pošalila glasbenica in zapisala, da je sama izbrala prvo možnost.

"Izbrala sem prvo, krojim ga po svoje in uživam v vsakem dnevu, ne glede na okoliščine in izzive, ki me ustavijo, vlečejo za rokav, dajo na čakanje, uveljavljajo svoje sposobnosti in preizkušajo živce. Dajo ti teste, ki jih moraš rešiti, življenje pa ti vsako leto poda končno oceno. To je tisto, zaradi česar izstopaš," je dodala zvezdnica, ki se zaveda, da je njeno življenje v veliki meri odvisno prav od nje.

V daljši objavi na Instagramu je zapisala še: "Nehala sem čakati, da bo življenje lahko, nehala sem čakati, da me bo nekdo rešil. Soočila sem se s težkimi dejstvi in zaradi tega imam čudovito življenje." V zapisu je izrazila hvaležnost življenju, ki jo "iz dneva v dan uči, da vse lekcije, ki mi jih je dalo, pa naj bodo slabe ali dobre, niso nič drugega kot velika šola, iz katere lahko rastem kot oseba ter skozi rast mirno in z radovednostjo sprejemam nadaljnje lekcije."

"Vesela sem, da opravljam delo, ki osrečuje druge, saj sem za to ustvarjena – da iz žalosti pričaram nasmeh, da pomagam drugim in jim polepšam življenje," je zaključila in se zahvalila družini in prijateljem, ki ji nudijo podporo, ter se ob tem pošalila, da so prava 'nevarna' vojska. "Mogoče preveč blebetam, ampak za to so takšni dnevi. Hvala vsem za številne čestitke. Rada vas imam."