Severina ni edina: Slavne mame, ki so izgubile skrbništvo nad otroki

Hrvaška pevka Severina že leta bije boj za skrbništvo nad 11-letnim sinom Aleksandrom, ki naj bi po odločbi vrhovnega sodišča znova živel pri očetu Milanu Popoviću, pevki pa so v bran že stopili številni znani prijatelji in podporniki. Severina pa ni edina mama, ki se mora s pravnimi postopki boriti za skrbništvo za svojega otroka. Da so jim s sodno odločbo odvzeli otroka, so doživele tudi številne hollywoodske zvezdnice in slavne pevke.

Čeprav se ločenim staršem običajno uspe dogovoriti za deljeno skrbništvo nad njihovimi skupnimi otroki, pa temu vedno ni tako. V zadnjih letih odmeva Severinin primer, hrvaška zvezdnica pa naj bi pred dnevi ponovno izgubila skrbništvo nad 11-letnim sinom Aleksandrom. Pevka pa ni edina zvezdniška mati, ki ji je sodišče odvzelo pravico skrbništva, zanj so se borile tudi igralka Sharon Stone, pevka Mel B in tudi Britney Spears.

Sharon Stone s sinom Roanom FOTO: Profimedia icon-expand

Sharon Stone Slavna igralka se je po hudi možganski kapi leta 2001 ločila od moža Phila Bronsteina, ki je leta 2008 s sodno odločbo dobil polno skrbništvo nad njunim posvojencem Roanom. Nekdanji par si je sprva delil skrbništvo nad sinom, nato pa je bilo odločeno, da mora fant obiskovati šolo v San Franciscu, da bi bil bližje očetu. Igralka, ki sicer živi v Los Angelesu, se je z odločitvijo strinjala, nato pa je njen nekdanji mož zahteval – in tudi dobil – popolno fizično skrbništvo nad otrokom. Fantka so na koncu vrnili materi, potem ko se je lahko sam odločil, s kom želi živeti, igralka pa je posvojila še dva fantka, Lairda in Quinna. Zvezdnica je o tej težki preizkušnji v preteklosti že večkrat javno spregovorila, kot razlog za odvzem skrbništva pa je navedla tudi film Prvinski nagon, katerega goli prizor, ki ga je odigrala, naj bi bil sporen za sodnika, ki je odločal o tem, s kom bo fant živel.

Jennifer Hudson s sinom FOTO: Profimedia icon-expand

Jennifer Hudson Čeprav je morala zahtevati prepoved približevanja zaradi nasilnega vedenja nekdanjega zaročenca Davida Otunge, je pevka in igralka Jennifer Hudson leta 2017 izgubila skrbništvo nad svojim 8-letnim sinom Davidom mlajšim. Sodišče je skrbništvo dodelilo očetu, odločitev pa je utemeljilo z njegovo zmožnostjo bolj prisotnega starša, njene službene obveznosti in kariera pa so bili argument za odvzem skrbništva. Pevka si je po dveletnem boju končno izborila deljeno skrbništvo z nekdanjim partnerjem, s pogojem, da mu plačuje preživnino, vmes pa so odpravili tudi prepoved približevanja.

Mel B s hčerko Madison FOTO: Profimedia icon-expand

Melanie Brown Tudi pevka Mel B iz priljubljene skupine Spice Girls je bila mučno bitko za skrbništvo nad hčerko Madison, ki jo ima z nekdanjim možem in losangeleškim producentom Stephenom Belafontejem. Njen nekdanji mož je trdil, da se je moral zaradi dela preseliti v Miami, in dodal, da selitev njune hčerke na Florido ne bo slabo vplivala na njun odnos z mamo, ki je takrat živela v Los Angelesu. Mel B se je vrnila v Združeno kraljestvo in izjavila, da je izgubila skrbništvo nad hčerko samo zato, ker ni nikoli postala ameriška državljanka. Hčerka se je namreč rodila v ZDA, pevka pa je ni želela na silo pripeljati v Veliko Britanijo, zato deklica še vedno živi pri očetu.

Hayden Panettiere s hčerko FOTO: Profimedia icon-expand

Hayden Panettiere Ameriška igralka je izgubila skrbništvo nad hčerko Kayo, ki jo ima z nekdanjim boksarjem Vladimirjem Kličkom. Razkrila je, da so njeni boji s poporodno depresijo, skupaj z njenimi boji z odvisnostjo, vplivali na njeno sposobnost, da je mati svoji hčerki, ki živi z očetom v Ukrajini. "Podpis teh dokumentov je bila najtežja stvar, kar sem jih morala narediti v življenju," je nekoč dejala in dodala, da jo je bolelo, kako se je vse skupaj odvijalo. "Želela sem delati na sebi, morala sem se pozdraviti in mislila sem si – ko mi bo bolje, se bodo stvari spremenile in bo prišla k meni in bom lahko preživela čas z njo, a se to ni zgodilo," je pojasnila.

Britney Spears s sinovoma aprila leta 2013 FOTO: Profimedia icon-expand