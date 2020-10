Severina ni imela simptomov bolezni, njeni prijatelji niso imeli te sreče

" Prebolela sem covid-19, simptomov nisem imela. Nekateri moji prijatelji so imeli močne simptome, bili so nemočni, a hvala bogu so vsi živi. Moja znanka iz Splita je opisala svojo zgodbo, kako so jo priklopili na respirator. Športnica, mlada, trije otroci ... Pravi, da je želela umreti. Nekateri pravijo, da obstaja virus v še hujši obliki ... Nekateri pravijo, da k nam prihajajo Nezemljani ... Veliko se govori, vi pa poslušajte svojo vest in skrbite zase in za druge , " je zapisala priljubljena 48-letna pevka in se v nadaljevanju dotaknila japonske prestolnice Tokio.

"To je Tokio, tam sem bila leta 2002. Pri njihovih semaforjih je bilo vedno na tisoče ljudi, ki so tiščali skupaj. To je Tokio nocoj, okoli 20. ure po njihovem času. Vsi nosijo maske in ohranjajo varno medsebojno razdaljo. Ali lahko to storimo tudi mi? Na televiziji prikazujejo samo številke: toliko okuženih, toliko mrtvih, toliko okuženih, za katere sploh ne vedo. Zdravniki in medicinske sestre so okuženi, bolnišnice so prepolne in ljudje s hudimi boleznimi, kot je rak, čakajo ... In vsi čakamo, da nam nekdo reče: 'Konec je.' Ampak konec je z neodgovornostjo. Prosim, nosite maske in ohranite medsebojno distanco. Zelo rada imam ljudi in pogrešam tako ljudi kot koncerte, zdaj, ko na dan zboli tisoč ljudi, pa vas imam najraje. Prosim, nosite maske in pazite nase. In ne bodite vi ena od 'številk'. Rada vas imam," je zapisala pod videom, ki prikazuje trenutno stanje na tokijskih ulicah.