Severina ni več direktorica svojih podjetij, to je postal njen menedžer

Če kaj, je imela Severina v zadnjem letu zelo pestro življenje. Pa ne le, ker so glasbeniki bili prikrajšani za nastope, koncerte in opravljanje svojega dela. Tudi zato, ker je njeno zasebno življenje imelo kar nekaj pretresov. Začelo se je z epidemijo in karantenami, ko ji je nagajal nekdanji partner Milan Popović in ji grozil, da bo njun sin Aleksander več pri njemu kot pri njej zaradi grožnje virusa.

Potem sta se okoli skrbništva prepirala tudi na sodišču. Severina je svoj čas živela v Beogradu pri tastu in tašči Kojić skupaj s svojim 15 let mlajšim možemIgorjem. In čeprav je vse kazalo, da se Kojići in hrvaška pevka odlično razumejo, temu očitno ni tako, saj je Severina po nekaj mesecih pobrala svoja šila in kopita ter se vrnila v Zagreb, kjer zdaj živi sama.