Severina: Nocoj me ničesar ne sprašujte in ne komentirajte

"Nocoj me ne sprašujte ničesar, dobri ljudje ... Niti komentarja," je pod fotografijo zapisala pevka. Gre za uvodne verze pesmi Miroslava Škore , kar je marsikoga zmedlo. Severina je velika podpornica cepljenja, saj je v prejšnji objavi pozvala tudi maturante, naj nosijo maske in cepijo, tako kot se je ona. Ob tej priložnosti je pozvala tudi, naj gredo na volišča in oddajo svoj glas na lokalnih volitvah.

Na Hrvaškem se je cepilo že več javnih osebnosti, ki so to delile s svojimi sledilci in pozvale k cepljenju. Poleg Severine so se cepljenja udeležile še Nevena Rendali Vejzović, Daniela Trbović, Ecija Ojdanić, glasbenika Damir Kedžo in Indira Levak ter igralca Jadranka Đokić in Asim Uglajen.