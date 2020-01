Severina novo leto dočakala s sinom

Priljubljena hrvaška pevka Severina je silvestrovala v Poreču, kjer sta se ji pridružila njen mož Igor Kojić in sin Aleksander , ki ga ima s srbskim poslovnežem Milanom Popovićem . Na Instagramu je objavila praznično fotografijo, na kateri sta tudi mož in sin, ki ima na sebi praznična očala in božičkovo kapo. Zraven je zapisala novoletno voščilo, v katerem je poudarila, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so nas prizadeli, saj so prav oni tisti, od katerih smo se naučili, kaj je v resnici življenje.

"Kaj boste vzeli s seboj v novo leto? Ne nosite s seboj bremen, vzemite priložnosti! Prinesi s seboj veselje, upanje in tolažbe. Čas mineva in ljudje odhajajo, bodisi za trenutek ali za vedno, ampak lepih stvari se spominjamo za vedno. Vedno imej v globini srca ljudi, ki si jih srečal, ki so ti povedali prijazno besedo, se ti nasmejali, te spodbujali. Spomnite se ljudi, ki so vas prizadeli, oni so te naučili, kaj je v resnici življenje. Ne obžaluj, ker je za teboj še eno leto, veseli se lepih dni tega leta, veseli se vsega, kar ti je dalo življenje. Koliko ljudi ni dočakalo ta dan, ti si ga! Zahvali se in še enkrat reči hvala. Kolikokrat to ponoviš, nikoli ni dovolj. Veš, zakaj? Ker je življenje res vse, kar imaš! Želim vam srečno novo leto 2020!"

7-letni Aleksander je zimske počitnice preživel z mamo, s katero je od nedelje 22. decembra 2019, k očetu pa se mora vrniti v petek, 3. januarja 2020, do 10. ure.