Severina o incidentu na meji: Ne želim, da se to še kdaj komu zgodi

"Poziv našim carinikom in carinicam. Ne želim, da se še kdaj komu ponovi, kar se je zgodilo meni. Zaradi svobode mišljenja in govora, zaradi nas in naših otrok in ljubezni, ki vsakodnevno potuje preko meje. Tukaj smo, skupaj in drug za drugega. Gremo punce in fantje, študenti in dijaki ter policisti, še posebej tisti na mejnih prehodih," je zapisala pevka in nadaljevala: "Prosim vas, da nikomur ne vračamo v enaki meri. Pustite moje kolege iz Srbije, da še naprej nemoteno prihajajo in delajo na Hrvaškem. Sodelovanje v kulturi in ekonomiji ne sme zastati. Edini, ki imajo lahko od tega korist, so politiki in njihovi prijatelji."

Zvezdnica se je zahvalila za podporo, predvsem vsem tistim, ki so se oglasili iz srbskih mest: "Hvala vsem za podporo, hvala za številna sporočila, ki jih nimam časa niti prebrati, kaj šele objaviti. Največ jih je iz Srbije: Beograda, Novega Sada, Šabaca, Ruma, Pazarja, Čačka, Niša, Loznice ... Opravičujem se tistim, ki sem jih izpustila, napolnili ste mi srce. Vsi pišejo isto: 'Srbija ni Vučić, Srbija smo mi,'" je dodala.

Severino zaradi kontroverznih izjav pridržali na meji s Srbijo: Ne pridem več!

Po pričevanju virov, ki so spregovorili za 24sata.hr, so zvezdnico ustavili na meji, ji pregledali avto in jo pospremili v policijsko zgradbo na razgovor. Tisti večer naj bi pela na zasebnem rojstnodnevnem praznovanju v Beogradu. "Okoli 19.45 je prispela na mejo, med pregledom dokumentov so jo vprašali, kdaj je bila nazadnje v Srbiji in jo prosili, naj ustavi avto ob strani. Vzeli so ji dokumente in več ur je čakala v avtu, ko ji je mejni policist prišel povedat, da prihaja inšpektor republiškega MUP-ja. Prišla sta dva inšpektorja in skupaj s carinikom pregledala avto. Ugotovili niso nič sumljivega, zato so jo po 45 minutah pregledovanja povabili na razgovor v policijsko stavbo," je povedal vir.

Na razgovoru so jo spraševali po njenih izjavah o Srebrenici, v katerih je zvezdnica uporabila besedo genocid, izjave pa so stare že nekaj let. "Na to je odgovorila, da gre za zgodovinska dejstva. Vprašali so jo, kaj si misli o operaciji Nevihta. Mlade policiste je vprašala, ali vedo, kako se je vojna začela, odgovorili so, da jo je začel nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman. V pogovorih je bil omenjeno tudi nekdanjo koncentracijsko taborišče Jasenovac. V nekem trenutku so jo spraševali celo o problematiki litija v Beogradu in o tem, zakaj je podprla proteste o proti pridobivanju litija," so še povedali viri.