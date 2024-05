Severina o intimnem posnetku: V tistem obdobju mi je bilo najtežje

Hrvaška zvezdnica Severina je v intervjuju za revijo Gloria spregovorila o številnih temah, dotaknila pa se je tudi intimnega videoposnetka, ki je močno zaznamoval njeno življenje. V pogovoru se je spominjala svojih tridesetih let, ki so bila zelo pestra – vse od turneje Virujen u te do trenutka, ko je v javnost pricurljal omenjeni posnetek.