Severina o mami Ani: Po porodu mene je bila pet mesecev v komi

Severina je na svojo mamo zelo navezana, česar ni nikoli skrivala. 87-letna Ana je tudi hčerina največja podpornica in čeprav je Severina na sceni že leta, pa se dekleti še nikoli nista skupaj fotografirali za naslovnico. Nedavno pa sta to 'napako' popravili in skupaj pozirali, nekaj utrinkov s fotografiranja pa je hrvaška zvezdnica delila tudi na svojem Instagramu. Da sta mama in hči zelo povezani, je bilo jasno takoj, obenem pa je pevka razkrila še eno od skrivnosti, ki si jo delita z mamo.

"Po porodu z mano je bila pet mesecev v komi, a pravi, da je bilo vredno," je ob posnetek, v katerem sta skupaj z njeno ljubo mamo, zapisala Severina. Hrvaška zvezdnica je z objavo razkrila, da sta se z mamo fotografirali za naslovnico hrvaške revije Gloria.

51-letna pevka ni nikoli skrivala, da ima izjemno ljubeč odnos s svojo mamo in da sta zelo povezani. V opisu posnetka je tako še zapisala, da je vesela, da se imata z mamo tako radi. "Prvič se skupaj fotografirava za naslovnico," je v videu navdušeno dejala Severina in mami pomagala z nasveti, kako naj se postavi in gleda v kamero. "Zakaj to počnemo? Zdaj vem, kako težko ti je, ko poziraš," je na koncu svoji hčeri v smehu priznala 87-letna Ana in vse prisotne spravila v smeh.

Z objavo je zvezdnica navdušila svoje sledilce, ki so ji v komentarjih izkazali veliko podpore in pohvalili njeno mamo, kako dobro je videti za svoja leta. "Ali sem pravilno razumela, da ima mama 87 let? Je sploh mogoče, da je pri teh letih tako lepa in vitalna? Prelepo. Naj bo živa in zdrava še 100 let," je bil eden od številnih komentarjev, medtem ko so drugi še zapisali, naj jo čuva in uživa s svojo mamo, dokler jo ima. "To bo prelep spomin za obe," je še mogoče zaslediti.

