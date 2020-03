Severina o najhujšem obdobju življenja: Ne vem, kako sem preživela

"Z ljubeznijo se lahko zgodi čudež in z njo tudi ta turneja. Z ljubeznijo se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri njej: od glasbenikov, plesalcev, kostumografov do vseh oseb iz zaodrja, s katerimi sem ustvarjala turnejo 'The Magic Tour'. To sem ustvarjala v najhujšem obdobju svojega življenja in ne vem, kako sem to preživela - ampak kot sem rekla, z ljubeznijo delamo čudeže, z ljubeznijo pride tudi pravica. In zato to nagrado posvečam vsem ženskam, ki se niso obupale, ko jim je bilo najtežje. Hvala mojim čudovitim oboževalcem, ki so me spremljali iz mesta v mesto in moji družini!" je zapisala Severina ter objavila nekaj utrinkov s slavnostne podelitve.