Severina o škandalu z jahte: Bilo je zelo težko, a sem preživela

Severina je dala velik intervju za srbski časopis Nedeljnik , v katerem je spregovorila o spolnem nasilju, bitkah in izpovedih igralk Merime Isaković, Danijele Štajnfeld, Milene Radulović in drugih žensk, ki so bile zlorabljene, spregovorila je tudi o sovražnem govoru ter spotu Hejt Slovani, nacionalizmu in dolgoletni borbi za sina.

"Vsi ljudje so politični. Tudi tisti, ki pravijo, da niso in da jih to ne zanima. Pa kako te ne bi zanimalo, ko nekdo v sosednjem stanovanju pretepa otroka ali posiljuje žensko, ko kdo žali nekega geja ali lezbijko? Kako te ne bi zanimalo, ali funkcionira pravna država, da bi bili zločini sovraštva javno obsojeni in bi bili primerno kaznovani?" se je v najnovejšem intervjuju spraševala pevka in se s tem dotaknila tudi gibanja #NisiSama . "Vsako življenje je bogato z ljudmi in idejami, potem pa nekdo nenadoma zruši ta tvoj svet, življenje in dostojanstvo in ne veš več, ali si žrtev ali sodnik, ker se bojiš, da bo tvoja molčečnost izzvala sume, tebe pa je samo strah. Kajti o tem se ne govori. Ne javno. Milena Radulović, Danijela Štajnfeld in Merima Isaković so bile zelo pogumne. To je veliko olajšanje za vse ženske. Na Hrvaškem je to povzročilo plaz zgodb na fakultetah, predvsem na Akademiji dramskih umetnosti. Nekaj, kar je zelo grozno, je odprlo debato o tem. V tem primeru se je prelilo iz ene države v drugo in celo v našo regijo. Princip je enak, ostalo so samo nianse, bi rekel Đole. To je velika zadeva," je povedala za Nedjelnik.

Pevka je spregovorila tudi o posnetku z jahte iz leta 2004, na katerem ima spolne odnose s takratnim partnerjem Milanom Lucićem. "Nikoli si nisem želela, da bi v javnost prišla moja intima. To je bil velik šok. Po tem sem dala dva intervjuja in to je bilo vse. Bilo je zelo težko, a sem preživela. Ampak za nekatere je bilo to zabava in tako je še danes. In ko ne vedo, kaj naj mi rečejo, omenijo ta nesrečni video."

Povedala je tudi, da je bilo obdobje takoj po objavi posnetka, zanjo izjemno težko. "Takrat šest mesecev nisem šla iz hiše. Najprej so me žalili in obsojali, nato so rekli, da sem to naredila zaradi priljubljenosti. Brala sem, da so isto rekli tudi Mileni. Ampak … kruha in iger,"je zaključila 48-letna glasbenica.