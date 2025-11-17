Severina ob posnetku mame: Še vedno sem tvoja deklica

Severina je na enem od dveh koncertov v Zagrebu imela med občinstvom prav posebno oboževalko, svojo mamo. Pevka je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem Ana v družbi prijateljice na glas poje s svojo hčerko, ki ji je posvetila pesem Dalmatinka. Ob videu je zapisala: "(Moji mami) Bila sem tvoja deklica in še vedno sem."
Pevka si bo prvi koncert od dveh zapomnila tudi zaradi padca, ki je postal viralen, a si je s svojo reakcijo prislužila še več naklonjenosti svojih oboževalcev. Severina je pozneje video, na katerem med plesom izgubi ravnotežje, delila tudi na družbenem omrežju, z montažo pa je dodala tudi posnetek, na katerem na odru v čevljih z visoko peto naredi popoln premet vstran. "Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala.
Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni oboževalci, ki so izrazili svoje navdušenje nad pevko in ji poklonili kar nekaj komplimentov. "Draga Severina, znova si pokazala, da si prava zvezdnica. Padeš, se pobereš in še bolj zasiješ. Tvoja energija in nasmeh se vedno dotakneta src. Hvala, da si vedno tako avtentična," je zapisal nekdo, drugi je dodal: "Česa takega si samo ti sposobna!" Mnogi so hvalili tudi njeno vitalnost. "Ljudje, ta ženska ima 53 let! Kakšna kraljica!" je zapisal sledilec, drugi pa dodal: "V boljši formi je kot številna mlada dekleta!"
