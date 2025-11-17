Severina ob posnetku mame: Še vedno sem tvoja deklica

Hrvaška pevka Severina je pred kratkim nastopila na dveh zaporednih koncertih v Zagrebu, kjer je bila med občinstvom tudi njena mama Ana. 53-letnica ji je posvetila pesem Dalmatinka, s svojimi sledilci pa je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem njena mati uživa v družbi prijateljice, s katero pojeta in se vmes tudi objameta.

Severina je na enem od dveh koncertov v Zagrebu imela med občinstvom prav posebno oboževalko, svojo mamo. Pevka je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem Ana v družbi prijateljice na glas poje s svojo hčerko, ki ji je posvetila pesem Dalmatinka. Ob videu je zapisala: "(Moji mami) Bila sem tvoja deklica in še vedno sem."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pevka si bo prvi koncert od dveh zapomnila tudi zaradi padca, ki je postal viralen, a si je s svojo reakcijo prislužila še več naklonjenosti svojih oboževalcev. Severina je pozneje video, na katerem med plesom izgubi ravnotežje, delila tudi na družbenem omrežju, z montažo pa je dodala tudi posnetek, na katerem na odru v čevljih z visoko peto naredi popoln premet vstran. "Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala.