Tuja scena

Severina ob posnetku mame: Še vedno sem tvoja deklica

Zagreb, 17. 11. 2025 18.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Hrvaška pevka Severina je pred kratkim nastopila na dveh zaporednih koncertih v Zagrebu, kjer je bila med občinstvom tudi njena mama Ana. 53-letnica ji je posvetila pesem Dalmatinka, s svojimi sledilci pa je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem njena mati uživa v družbi prijateljice, s katero pojeta in se vmes tudi objameta.

Severina je na enem od dveh koncertov v Zagrebu imela med občinstvom prav posebno oboževalko, svojo mamo. Pevka je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem Ana v družbi prijateljice na glas poje s svojo hčerko, ki ji je posvetila pesem Dalmatinka. Ob videu je zapisala: "(Moji mami) Bila sem tvoja deklica in še vedno sem."

Pevka si bo prvi koncert od dveh zapomnila tudi zaradi padca, ki je postal viralen, a si je s svojo reakcijo prislužila še več naklonjenosti svojih oboževalcev. Severina je pozneje video, na katerem med plesom izgubi ravnotežje, delila tudi na družbenem omrežju, z montažo pa je dodala tudi posnetek, na katerem na odru v čevljih z visoko peto naredi popoln premet vstran. "Takoj sem padla, že pri drugi pesmi, a sem z vami pri tretji pesmi segla do zvezd," je pripisala.

Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni oboževalci, ki so izrazili svoje navdušenje nad pevko in ji poklonili kar nekaj komplimentov. "Draga Severina, znova si pokazala, da si prava zvezdnica. Padeš, se pobereš in še bolj zasiješ. Tvoja energija in nasmeh se vedno dotakneta src. Hvala, da si vedno tako avtentična," je zapisal nekdo, drugi je dodal: "Česa takega si samo ti sposobna!" Mnogi so hvalili tudi njeno vitalnost. "Ljudje, ta ženska ima 53 let! Kakšna kraljica!" je zapisal sledilec, drugi pa dodal: "V boljši formi je kot številna mlada dekleta!"

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.10
+1
kere gluposti od 50 letnice!
ODGOVORI
2 1
The_Duke
17. 11. 2025 19.08
-1
Kdo je severina in kaj počne?
ODGOVORI
1 2
Panter 63
17. 11. 2025 19.32
+0
In zdaj misliš da si izpadel frajer s tem komentarjem? Ali si nepismen ali kaj podobnega. Če bi prebral bi videl da 71 krat piše kaj počne. Za vse ostala vprašanja praška ženo. Ti povem da ona ve kdo je in kaj počne.
ODGOVORI
1 1
ljubavnik na duge staze
17. 11. 2025 19.43
in zdaj misliš. da si izpadel jack s tem odgovorom, @panter 63, to da si nepismen že vemo 😁🤝👍
ODGOVORI
0 0
