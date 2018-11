Severina ob tretji obletnici poroke objavila še nikoli viden video

46-letna Severina in 31-letni Igor Kojić danes slavita svojo tretjo obletnico poroke. Pevka je na svojem Instagramu delila še nikoli objavljen videoposnetek, v katerem so zajeti utrinki z njunega poročnega dne, poleg pa zapisala: ''Ti in jaz in najina tri leta ...'' V videoposnetku se Igor in Severina vozita v manjšem avtomobilu znamke Zastava, v ozadju pa odmevajo zvoki tradicionalnih srbskih trobent.