Severina obiskala koncert skupine Coldplay: Bilo je nepozabno

Tudi številni znani pevci radi obiščejo koncerte svojih glasbenih kolegov in tako si je balkanska zvezdica Severina nedavno privoščila koncert svetovno znane skupine Coldplay. Skupaj s prijatelji in z nečakinjo so se odpravili na Dunaj, kjer je skupina s Chrisom Martinom na čelu poskrbela za po pevkinih besedah nepozaben dogodek.