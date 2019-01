Severina objavila nove fotografije z Maldivov

Pevka Severina še vedno uživa na sanjskih Maldivih. Hrvaška zvezdnica je svoje sledilce na Instagramu, kjer jih ima že skoraj milijon, razveselila z novimi fotografijami s plaže.

Tokrat je naenkrat objavila kar sedem različnih fotografij, na katerih pozira v dolgi obleki modne oblikovalke Matije Vuica. Čudovita kreacija je razgalila pevkin hrbet, pod obleko pa ni nosila modrčka. ''Nasmeh,'' je kratko zapisala pod galerijo fotografij, na katerih kar žari od sreče in veselja. Pod objavo so se oglasili tudi njeni oboževalci, ki so zapisali, da je na fotografijah videti čudovito. ''Prelepa, čudovita, božanska kot vedno, popolna,'' je le nekaj komplimentov, ki jih je dobila.

46-letna hrvaška pevka novega leta ni dočakala na koncertnem odru nekje na prostem, ampak si je vzela čas zase in za družino. Z možem Igorjem Kojićem in sinom Aleksandrom je hladne zimske temperature zamenjala za tople kraje. Odpotovali so na Maldive, kjer so tudi pričakali najdaljšo noč in se poslovili od leta 2018. In tam uživajo še v prvih dneh novega leta.