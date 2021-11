Severina objavila utrinke z Maldivov: 'Angel je prišel na Zemljo'

Priljubljena hrvaška pevka Severina, ki bo aprila praznovala abrahama, je pobegnila na toplo. Zvezdnica trenutno uživa na Maldivih, od koder je objavila kar nekaj dopustniških fotografij.

Marsikdo si v hladnih jesensko-zimskih dneh privošči počitnice na toplem. To je storila tudi Severina, ki je pred dnevi spakirala kovčke in odpotovala na rajske Maldive. Svoje zveste oboževalce in sledilce redno obvešča o svojih dogodivščinah. Tokrat je delila serijo fotografij, na katerih v elegantni obleki pozira med sprehodom po peščeni plaži.

Številni njeni oboževalci so bili nad foto utrinki navdušeni in niso skoparili s komplimenti. "Včasih so besede odveč, kot v tem primeru," je objavo komentirala pevkina goreča oboževalka. "Čudovita si, lep ambient, prekrasna obleka," je zapisala ena od sledilk. Sledili so še komentarji: "Angel je prišel na Zemljo."; "Lepa, kot vedno." ; "Zaljubljen pogled proti fotografu." Marsikdo pa je opazil izjemno podobnost med Severino in njenim sinom Aleksandrom: "Četrta slika po vrsti, tvoj mali je izrezan ti."

49-letna pevka ni samo glasbena diva, ampak je diva tudi v svetu mode, saj rada obleče in pokaže različne modne kose. Medtem ko na družbenih omrežjih že dlje časa spremljamo zimske stajlinge in večplastne modne kombinacije, se Severina upira mrazu in turobnemu vremenu, zato se trenutno zadržuje v toplejših krajih, kjer svoje sledilce na Instagramu navdušuje s fotografijami v poletnih oblačilih. Na Instagramu je med drugim delila fotografijo z Maldivov, kjer bosa pozira v rajskem okolju, na posnetku pa nosi dolgo rdečo oprijeto obleko švicarske blagovne znamke Jaliza Couture, s katero je poudarila svojo vitko postavo.

