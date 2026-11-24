"Andiamo, andiamo tutti quanti," je slišati v besedilu pesmi, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi, saj na noge dvigne še tako lenega plesalca. Pesem Italiana, ki jo je leta 2012 izdala Severina, je postala uspešnica, za katero prav vsak ve, da jo je izdala znana Hrvatica.

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Čeprav je pesem že skoraj 15 let nepogrešljiva tudi na vseh njenih koncertih, pa je zdaj dosegla tudi azijski trg. Glasbena industrija v dobi digitalizacije in družbenih omrežij pogosto dosega nepričakovane fenomene, pri čemer starejše skladbe doživljajo globalno renesanso na povsem novih geografskih območjih. Skladba trenutno beleži izjemno rast priljubljenosti na območju Tajske, Indonezije in Vietnama, kjer je postala nepogrešljiv del sodobne spletne popkulture in sprožila val navdušenja med tamkajšnjimi uporabniki svetovnega spleta, ki vsakodnevno ustvarjajo nove vsebine.

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Ključni dejavnik za uspeh skladbe na azijskem trgu ni njena izvirna produkcija, temveč temeljita zvočna transformacija, ki ustreza specifičnim preferencam tamkajšnjega občinstva. Azijski uporabniki namreč množično poslušajo klubsko predelavo, ki spada v lokalno izjemno priljubljen glasbeni podžanr, imenovan tajski remiks oziroma Bustec. Dinamična zvočna podlaga je hitro našla svoje mesto na platformi TikTok, ki danes služi kot glavni katalizator globalnih glasbenih trendov. Uporabniki v jugovzhodni Aziji so pospešeno različico pesmi Italiana posvojili skozi viralni plesni izziv, ki zahteva visoko stopnjo fizične koordinacije.

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