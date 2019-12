Severina odpeljala sina v Grčijo in objavila njegovo fotografijo

''Kakorkoli je bilo letošnje leto zame težko, se ga bom spominjala tudi po lepih trenutkih. Pred leti mi je duhovnik Zlatko Sudac dejal, da je življenje zmes sreče in žalosti. Več imaš sreče, več bo tudi žalosti. In res je tako. Z vsakim novim koncertom sem v sebi našla moč in premaknila mejo,'' je v intervjuju za hrvaško revijo Gloriapovedala glasbenica Severina, ki je v letošnjem letu bila enega največjih bojev svojega življenja – bitko za skrbništvo nad sedemletnim sinom Aleksandrom. Slednjo je na sodišču v Zagrebu po začasni razsodbi sodnice Tee Golub izgubila, Aleksandra pa je morala še isti dan odpeljati k njegovemu očetu Milanu Popoviću.