Severina organizirala zabavo v maskah likov iz serije Dinastija

Njeno življenje je neprestano pod drobnogledom javnosti, na kar se je Severina že precej navadila. V življenju ni vedno vse lepo in tudi to ne ostane skrito pred radovednimi oboževalci, a hrvaška zvezdnica se s tem ne obremenjuje in se zna večkrat tudi javno pošaliti na svoj račun. Tokrat je to naredila v velikem slogu.