Severina ostala brez zvezdniških sledilcev, tudi Lepa Brena ji ne sledi več

Po domnevnem prepiru v Beogradu, kjer je spomladansko izolacijo skupaj z možemIgorjem Kojićemin njegovo družino preživljala Severina, so hrvaški pevki na Instagramu nehali slediti njen tast Dragan Kojić - Keba, njena tašča Olja in svakinja Nataša. Severini zdaj sledi samo še njen aktualni mož Igor, čeprav ga sosedje na zagrebškem Kozjaku niso videli že vsaj šest mesecev, piše portal24Sata.Srbski mediji pišejo, da naj bi Igorjevi starši Severino ne le odstranili s seznama ljudi na Instagramu, temveč naj bi jo celo blokirali.

No, a kot poročajo mediji nekdanje skupne države, naj družina Kojić ne bi bila edina, s katerimi je Severina v sporu. Pevki je na Instagramu nehala slediti tudi glasbena legenda Lepa Brena, ki je dobra prijateljica Kojićevih. Severina in Brena sta v času idiličnega zakona med pevko in Igorjem sicer velikokrat pozirali na fotografijah in jih obe tudi objavljali. A zdi se, da se je prijateljstvo med pevkama končalo.