Severina ovadila svoje sosede: Ogrožajo me

Med sosedi Severine Kojić je završalo. Glasbenica je namreč nekatere med njimi prijavila policiji – domnevno zaradi ogrožanja njene varnosti in klevetanja. Kojićevo naj bi med drugim motilo, da njeni sosedje redno spuščajo rolete in na svoje nepremičnine nastavljajo varnostne kamere. Prepričana je namreč, da nekateri med njimi redno spremljajo vsak njen korak. Policisti so že opravili nekaj zaslišanj, odzivi izprašanih pa zaenkrat še niso znani.

Severina je sicer pred kratkim policiji prijavila tudi nasilje nad njenim sinom v osnovni šoli Matija Gubec. Tam naj bi ga učiteljice ustrahovale in ga tudi fizično nadlegovale. O pretresljivem dogodku je Severina spregovorila na medijski konferenci, na kateri bi morala razkriti podrobnosti svoje bližajoče se koncertne turneje, a je prisotne nato presenetila s popolnoma drugačno vsebino.

Za omenjene dogodke je po njenem mnenju v največji meri odgovoren dečkov oče, Milan Popović, ki pa je vse Severinine obtožbe že zanikal in povedal, da jo bo zaradi klevetanja tožil.

Potem, ko je Severina javno obtožila tako Milana, kot dve učiteljici in ravnateljico omenjene osnovne šole, so hrvaški mediji izvedeli, da je vodstvo šole v preteklosti Severino približno desetkrat ovadilo zaradi zanemarjanja otroka. O tem so se za komentar obrnili na glasbenico, ki je povedala: ''Svojega otroka nikoli nisem zanemarjala. Po takšnem tolmačenju torej vse ženske, ki so zaposlene – še posebej mame samohranilke, ki nimajo varstva in zaradi službe ne morejo priti v šolo do 15.00, svojega otroka zanemarjajo.''