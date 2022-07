Severina po daljši prepovedi zopet delila fotografijo sina

Hrvaška glasbenica Severina je po dolgem času na svojem Instagram profilu zopet objavila fotografijo sina Aleksandra. Fotografija mame in sina edinca nosi prav poseben pomen, saj je bilo zvezdnici javno deljenje otroka veliko časa onemogočeno zaradi pravne bitke, ki jo 50-letnica bije z bivšim partnerjem in Aleksandrovim očetom, Milanom Popovićem.

Za pevko Severino, ki že dlje časa bije javno pravno bitko z Milanom Popovićem in ustanovami, ki so po njenih besedah zaradi povezave s srbskim poslovnežem delovale proti njej, so precej pestri meseci. Tudi zaradi tega se je s sinom Aleksandrom odpravila na krajši oddih na otok Vrnik in pri tem s svojimi sledilci delila prisrčno družinsko fotografijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fotografija mame in sina edinca, ki jo je zvezdnica delila na svojem Instagram profilu nosi prav poseben pomen, saj je bilo 50- letnici javno deljenje otroka veliko časa onemogočeno. "S sinom uživava na otoku Vrnik," je zapisala Severina in pri tem pripomnila, da še zdaleč ni edina javna oseba, ki na družbenih omrežjih deli fotografije svojega otroka. "Na Googlu lahko vidite podpredsednika vlade Božinovića, ki ponosno pozira z vnukinjo, predsednika vlade Plenkovića z otrokom v Vatikanu in predsednika države Milanovića z otrokom." "Oni to lahko delajo, saj na grbi nimajo Centra za socialno delo v Maksimirju, ki trdi, da je to škodljivo za otroka. Ampak, če je to (objavljanje fotografij, op. a.) škodljivo, potem vsi, ki to delajo, škodijo otrokom. Zakaj se to onemogoča zgolj meni?"

icon-expand Hrvaška glasbenica Severina je po dolgem času na svojem Instagram profilu zopet objavila fotografijo sina Aleksandra. FOTO: Instagram

Pevka je na koncu daljšega zapisa dejala, da ji je bivši partner in Aleksandrov oče na vse pretege skušal preprečiti biti mama. Med drugim je to skušal doseči tudi s prepovedjo deljenja sinovih fotografij. "Naj bodo pravila za vseh enaka," je misel zaključila glasbenica, ki bo čez teden dni zopet nastopila tudi v Sloveniji. Čustven zapis je v komentarju podprla tudi mati Luke Dončića, Mirjam Poterbin, ki je pevki poslala emotikone rdečega srca.