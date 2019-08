Severina po dolgem času objavila sinovo fotografijo

Hrvaška glasbenica Severina Kojić, ki že več kot šest let bije sodno bitko z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem zaradi skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom, je objavila ljubko fotografijo, na kateri jo njen sin objema in poljublja.

"Moje roke so polne in lahko si predstavljate, kako polno je šele moje srce," je 47-letna pevka in mama zapisala pod objavo, ki jo je komentiral tudi njen možIgor Kojić. Ta je zapisal zgolj tri srca, ki simbolizirajo ljubezen.

Spomnimo, da je Severinin nekdanji izbranec Milan, ki strogo nasprotuje vsaki objavi malega Aleksandra, na sodišču dosegel, da je morala Severina z Instagrama odstraniti vse njegove fotografije. Če gre soditi po Severinini zadnji objavi, kot kaže, zdaj ta prepoved ne velja več.