Severina po potresu: Groza, nato pa strah za svoje najbližje

Hrvaško je v torek prizadel rušilni potres z epicentrom v Petrinji in z magnitudo 6,2. Posledice so najhujše v Petrinji, Sisku in Glini, stresel pa je večji del Hrvaške in tudi Slovenije.

Nad žalostnimi in pretresljivimi prizori ni ostala ravnodušna niti priljubljena pevka Severina, ki je s svojimi sledilci delila ganljiv posnetek, na katerem vidimo ponovno snidenje očeta in otroka, ki so ju rešili iz uničenega avtomobila.

Ob tem je zapisala: "Groza, nato pa strah za svoje najbližje. Zatem je sledila žalost za izgubljenimi življenji, nato pa ponos na celo Hrvaško in regijo ... To so čustva, ki smo jih doživljali čez dan".