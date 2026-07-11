Severina po sodni sagi na oddihu: Morje bo vse odneslo

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je lepo vreme izkoristila za oddih v Splitu. Na družbenem omrežju Instagram je delila nekaj utrinkov s plaže, kjer nabira moči za nove podvige. S sledilci je delila tudi fotoutrinek v kopalkah, v opisu pa zapisala: "Skočila bom v morje, ker morje bo vse odneslo."

Za zvezdnico je pestro obdobje. Po treh letih sodne sage je Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu odločilo, da je pevka oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok Gordane Buljan Flander.

Spomnimo, postopek je proti pevki sprožilo državno tožilstvo zaradi številnih sporočil, ki jih je pošiljala ravnateljici osnovne šole in nekdanji direktorici Poliklinike za zaščito otrok. Po navedbah hrvaških medijev naj bi jima poslala več kot 150 sporočil, povezanih z dolgoletnim sporom glede skrbništva nad sinom.