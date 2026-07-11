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Tuja scena

Severina po sodni sagi na oddihu: Morje bo vse odneslo

Split, 11. 07. 2026 10.27 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Severina

"Skočila bom v morje, ker morje bo vse odneslo," je na Instagramu ob fotoutrinkih iz Splita napisala hrvaška zvezdnica Severina, ki je bila nedavno oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok. Kljub temu da sodba še ni pravnomočna, si je pevka privoščila oddih na soncu in ob morju.

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je lepo vreme izkoristila za oddih v Splitu. Na družbenem omrežju Instagram je delila nekaj utrinkov s plaže, kjer nabira moči za nove podvige. S sledilci je delila tudi fotoutrinek v kopalkah, v opisu pa zapisala: "Skočila bom v morje, ker morje bo vse odneslo."

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Za zvezdnico je pestro obdobje. Po treh letih sodne sage je Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu odločilo, da je pevka oproščena obtožb zaradi vsiljivega vedenja do ravnateljice osnovne šole Ljiljane Klinger in nekdanje direktorice Poliklinike za zaščito otrok Gordane Buljan Flander.

Spomnimo, postopek je proti pevki sprožilo državno tožilstvo zaradi številnih sporočil, ki jih je pošiljala ravnateljici osnovne šole in nekdanji direktorici Poliklinike za zaščito otrok. Po navedbah hrvaških medijev naj bi jima poslala več kot 150 sporočil, povezanih z dolgoletnim sporom glede skrbništva nad sinom.

Preberi še Po treh letih sodne agonije Severina oproščena obtožb

Tožilstvo je za Severino predlagalo pogojno zaporno kazen v trajanju desetih mesecev. Sodišče pa je presodilo, da očitana dejanja ne predstavljajo kaznivega dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti, temveč bi lahko bila predmet zasebne tožbe. Zato je pevko oprostilo obtožb. Sodba kljub temu še ni pravnomočna, saj ima tožilstvo možnost pritožbe.

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KOMENTARJI2

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Čamil
11. 07. 2026 10.59
za babico je se vedno za ponucat
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