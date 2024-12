Severina po tragediji v zagrebški šoli: Krik, bolečina in bes

Na napad v zagrebški osnovni šoli se je na svojem Instagram profilu odzvala hrvaška glasbena zvezdnica Severina, ki v zapisu ni skrivala bolečine zaradi tragedije, v kateri je umrl 7-letni otrok in v kateri je bilo več poškodovanih. "Krik, bolečina in bes. Neutolažljivo. O bog, zakaj?" se je v zapisu spraševala Severina, ki sedaj v mislih ohranja poškodovano učiteljico in otroke, ki so bili prepeljani v bolnišnico.