Severina podala novi pritožbi nad odločitvijo sodišča

Severinini odvetniki so v obsežni pritožbi navedli tudi to, da ob razsodbi niso upoštevali Aleksandrovega mnenja. Zapisali so, da ima fant pravico vedeti, kje bo živel, in bi ga morali v sladu s Konvencijo o otrokovih pravicah vprašati za njegovo mnenje in mu obrazložiti vse okoliščine, ki so povezane z njegovim življenjem.