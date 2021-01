Severina podarja obleko, ki jo je nosila na idiličnem oddihu z Igorjem

Spomnimo, da je Severina to obleko nosila na idiličnem družinskem dopustu januarja 2019, ko je bila srečno zaljubljena v svojega moža Igorja Kojića. Zakoncema se je na potovanju pridružil tudi pevkin sin Aleksandar.

Medtem ko balkanski mediji še vedno poročajo, da so se stvari med Severino in Igorjem ohladile, pa se je on vrnil v staro službo, in sicer se ukvarja z nogometnim menedžerstvom. Ne počiva pa niti Severina, ki se je vrgla v snemanje novega albuma. Kot je za 24sata povedal vodja projekta Filip Miletićbomo na njem našli tudi pesmi, ki govorijo o ljubezenskih težavah.