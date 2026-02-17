Severina javno podprla protestnike: Moje Sarajevo se prebuja

V Sarajevu že peti dan na ulicah protestira več kot dva tisoč ljudi, ki zahtevajo odgovornost za nesrečo, v kateri je ob iztirjenju tramvaja v središču prestolnice BiH umrl 23-letnik, 17-letnici, ki se je prebudila iz kome, pa so morali amputirati nogo.

Družbena omrežja preplavlja vse več fotografij in posnetkov množičnega protesta, vrstijo se komentarji podpore – med njimi tudi od znanih obrazov. Protestnike je na svojem Instagram profilu zdaj podprla zvezdnica Severina. Delila je posnetek iz Sarajeva, na katerem zbrana množica skandira in zraven zapisala: "Sarajevo se prebuja."