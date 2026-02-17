Severina javno podprla protestnike: Moje Sarajevo se prebuja

V Sarajevu že peti dan na ulicah protestira več kot dva tisoč ljudi, ki zahtevajo odgovornost za nesrečo, v kateri je ob iztirjenju tramvaja v središču prestolnice BiH umrl 23-letnik, 17-letnici, ki se je prebudila iz kome, pa so morali amputirati nogo.
Družbena omrežja preplavlja vse več fotografij in posnetkov množičnega protesta, vrstijo se komentarji podpore – med njimi tudi od znanih obrazov. Protestnike je na svojem Instagram profilu zdaj podprla zvezdnica Severina. Delila je posnetek iz Sarajeva, na katerem zbrana množica skandira in zraven zapisala: "Sarajevo se prebuja."
Poleg tega je objavila tudi posnetek pogleda na množico ljudi s ptičje perspektive in dodala: "Moje Sarajevo, sožalje družinam."
Še enkrat je objavila posnetek s svojega novoletnega koncerta v glavnem mestu BiH, kjer skupaj s publiko poje znani verz: "Zajedno smo rasli, grade, ja i ti... (Skupaj sva rasla, jaz in mesto ...)," s čimer je poudarila svojo tesno vez s sarajevsko publiko in mestom, ki ga pogosto obiskuje kot glasbena izvajalka. To sicer ni prvič, da je 53-letna pevka javno izrazila svoje mnenje glede aktualnega dogajanja v družbi – v preteklosti je podprla tudi protest študentov v Srbiji in kampanjo My Voice, My Choice.
Spomnimo, v Sarajevu trenutno potekajo protesti nezadovoljnih državljanov, ki jih vodijo dijaki in študenti. Prebivalci se zbirajo pred Narodnim muzejem, v bližini postajališča, kjer je prišlo do tragične smrti mladeniča Erdoana Morankića, hudih poškodb Elle Jovanović in lažjih poškodb treh drugih oseb.
Severina Vučković, znana kot Severina, je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih hrvaških pop pevk. S svojo kariero, ki se je začela v 90. letih, je postala ikona regionalne glasbene scene. Njena glasba pogosto združuje pop, rock in balkanske vplive, z močnim poudarkom na energičnih ritmih in čustvenih besedilih. Poleg glasbene kariere je znana tudi po svojem modnem stilu in občasnih javnih izjavah o družbenih vprašanjih.
Protesti v Sarajevu, omenjeni v članku, so izbruhnili kot posledica hude prometne nesreče. V središču mesta je prišlo do iztirjenja tramvaja, ki je povzročilo smrt 23-letnega mladeniča in hude poškodbe 17-letnice, ki so jima morali amputirati nogo. Število poškodovanih je bilo skupno pet. Protestniki so zahtevali odgovornost za nesrečo, kar je privedlo do množičnih shodov in izražanja nezadovoljstva državljanov.
Izraz 'Sarajevo se prebuja', ki ga je Severina uporabila na družbenih omrežjih, je metafora, ki izraža občutek ponovnega združevanja, solidarnosti in odločenosti državljanov Sarajeva. V kontekstu protestov po tragični nesreči ta izraz nakazuje, da se prebivalci mesta prebujajo iz apatije, da se združujejo, zahtevajo pravico in opozarjajo na pomembne družbene probleme. Poudarja kolektivno moč in željo po spremembah ter odgovornosti.
