Severina podprla protestnike, ki so na poti v Bruselj

Za srbsko televizijo N1 je pevka izpostavila, da je v Virovitico prišla kot državljanka. "Prišla sem izraziti veliko spoštovanje študentom, ki so se s kolesom in na nogah odpravili proti Bruslju, neposredno na sedež Evropske unije." Dodala je še, da upa, da bodo študente v Bruslju poslušali in upoštevali: "Ni skrivnost, da do študentov čutim naklonjenost. Njihov pogum, inteligenca, transparenti in borba, ki je trajala skoraj šest mesecev, je nekaj, kar na tem območju nismo videli zadnjih trideset let."

Pohvalila je tudi dejstvo, da so hrvaški študenti srbskim izrekli toplo dobrodošlico. "To so študenti, neobremenjeni s preteklostjo, ki gledajo samo v prihodnost, saj so prihodnost." Dodala je, da so mladi "premaknili cel narod in cele vasi, kar morda odrasli niti niso pričakovali, da bodo zmogli". Za N1 je ponovila tudi, da stoji za svojo izjavo, ki jo je dala po večurnem zasliševanju srbskih policistov na meji, ko je poskušala vstopiti v Srbijo. "Rekla sem, da se ne bom vrnila, dokler je diktator na oblasti, in za tem še vedno trdno stojim. Upam, da bo kmalu konec, potem pa bom najprej šla v Novi Sad."

Protestniki bodo v sklopu maratona proti Bruslju na etapi med Varaždinom in Gradcem v ponedeljek, 28. aprila, tekli tudi skozi Slovenijo. Ob 13. uri jim bodo dobrodošlico izrekli v Mariboru.