Severina pomirila svoje oboževalce

Nov album glasbenice Severine bi moral biti na prodajnih policah že pred meseci, a zaenkrat še ni prišlo do njegove izdaje. Severina je na svojem Instagramu podala razlago, zakaj je v resnici prišlo do zamude.

46-letnaSeverina je že poleti napovedala izdajo novega albuma Halo, na katerem bo 14 novih pesmi. Do sedaj so luč sveta že ugledale skladbe Tutorial, Unaprijed gotovo in M.a.g.i.j.a., pevka pa je zdaj prek svojegaInstagrama podala razlago, zakaj je prišlo do zamude in kdaj lahko njeni oboževalci pričakujejo izid celotnega albuma.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pod glamurozno praznično fotografijo, objavljeno na Instagramu, na kateri v ozadju izstopa naslov novega albuma ter datum njegovega izida, je pevka zapisala: ''Dragi moji, rada bi vam zaupala pravi razlog zamude z izdajo tokratnega albuma. Moja šibka točka so namreč pesmi. Vse je bilo že 'vnaprej končano', album bi moral luč sveta ugledati že junija letos ... Nato sta mi dva 'vesoljca' Tonči Huljič in Jala Bratposlala še dve pesmi – 'popolnoma neobvezujoče', sta dejala ... Toliko, da slišim, kaj sta pripravila zame. Kako bi se lahko uprla dobrima skladbama? Nemogoče ... To je razlog, zakaj bo moj album izšel 1. februarja – na isti datum, kot je izšla pesem 'Kao' v preteklem letu.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Severinini oboževalci se bodo torej 1. februarja 2019 razveselili novega, težko pričakovanega albuma. Pevka je sicer prek družbenih omrežij napovedala izid še ene pesmi z novega albuma Imaš pravo, ki bo objavljena 17. decembra 218 na njenem YouTube kanalu. Vsi njeni sodelavci, ki so pesem že uspeli slišati, so dejali, da gre za najboljšo pesem v njeni karieri, ki z lahkoto konkurira hitom, kot so Virujen u te, Grad bez ljudi in Kao. Na snemanju spota za pesem Imaš pravo je nastalo tudi nekaj novih fotografij, ki si jih lahko ogledate v priloženi fotogaleriji.

FOTO: Jelena Balić