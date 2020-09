Severina znova na sodišče zaradi Milana: 'Po koroni se počutim dobro'

Hrvaška pevka Severina in njen nekdanji partner Milan Popović sta se znova srečala na sodišču. Pevka, ki so ji pred tedni potrdili okužbo z novim koronavirusom, je bila pred sodiščem, kjer so jo pričakali fotografi in novinarji, videti dobre volje in nasmejana.

Nekdanja partnerja Severinain Milan Popović sta se znova srečala na sodišču v Zagrebu. Milan je namreč vložil zasebno tožbo zoper pevko in njenega nekdanjega odvetnika Daria Budimirja zaradi obrekovanja in omalovaževanja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Popović je na sodišče prispel pol ure pred začetkom obravnave, nekaj minut za njim pa je prispela še Severina. V sodno dvorano je prva stopila Severina, kot navaja portal 24Sata, saj naj Milan ne bi slišal, da so ju pozvali v dvorano. Razprava je bila zaprta za javnost. Severino je na sodišče pospremil odvetnik Mate Matić. Delovala je vidno razpoložena in nasmejana. V rokah je nosila suknjič znamke Balmain, oblečena pa je bila v kratko belo obleko. Obleka, znamke Self-Portrait, stane okoli 330 evrov, še navaja omenjeni portal. icon-expand Severina in Milan sta bila v zvezi le dve leti. Skupaj imata sina Aleksandra. FOTO: Profimedia Pred začetkom obravnave je Severina pojasnjevala, kako je bilo v samoizolaciji, potem, ko je test na novi koronavirus pokazal, da je pozitiven. Povedala je, da je imela le blažje simptome, in dodala: "Zdaj se počutim dobro."