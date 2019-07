Potrjeno: Severinin bivši prijateljuje z direktorjem hrvaške izpostave Styrie

Hrvaška glasbenica Severina Kojić , ki že več kot šest let bije sodno bitko z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem v zadevi skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom , je s strani svojih oboževalcev prejela fotografije, ki bi na naslednji sodni obravnavi utegnile prevesiti tehtnico v njen prid. Na pridobljenih fotografijah je namreč ovekovečen trenutek obedovanja njenega nekdanjega partnerja v eni izmed zagrebških restavracij v družbi izjemno vplivnih ljudi na Hrvaškem. Popović se je pogovarjal z Borisom Trupčevićem , direktorjem hrvaške izpostave medijske hiše Styria, ki ima v lasti več podjetij in medijev (Večernji list, 24 sata in Poslovni dnevnik), v Sloveniji pa je Styria pred kratkim z nakupom (k spletni strani mojedelo.com in bolha.com) dodala manjšinske deleže spletnih strani zurnal24.si in medoverter. V zbrani družbi se je mudila tudi Sanja Mlačak , direktorica marketinga vodilnega medijskega podjetja EPH oziroma Europapress Holding, ki se je leta 2016 preimenoval v Hanza Media.

Znano je, da našteti mediji že dlje časa pišejo o Milanovi in Severinini sodni bitki, Večernji listpa je pred kratkim objavil tudi obsežen intervju s Popovićem, v katerem je slednji med drugim poudaril, da je logično, da je prav on ''kriv za vse, ker nekdo pač mora biti,'' in da bi ''z veseljem vplival na naslove nekaterih člankov, a žal ne more.''Pridobljene fotografije so vsekakor pokazale na drugačno plat zgodbe in izpostavile Milanovo tesno vez z osebami na vodilnih položajih hrvaških medijev.

Severina je slike delila na svojem Instagram profilu in poleg napisala 'članek' o neenakosti, v katerem je na medija 24 sata in Večernji list naslovila nekaj ključnih vprašanj in izpostavila perečo problematiko.

''Hvala Styria in hvala oboževalcem za fotografije! Kako in zakaj je mogoče, da kljub Ustavi in ostalim zakonom, nismo vsi enaki? – To je vprašanje, na katero v tej državi še nihče ni prejel odgovora. Slednjega morda pozna oče mojega otroka, ki v javnosti namerno razkriva podrobnosti sodne obravnave in sodne postopke, ki bi morali ostati tajni. Ob tem prvotno povzroča veliko škodo najinemu otroku in ne samo meni, kot si to želi, predstavlja in skrbno načrtuje. Na protizakonit in nedovoljen način (ali mediji tudi sicer tako redno in sistematično prenašajo vse sodne postopke, ki se odvijajo med starši iz Republike Hrvaške? Seveda NE!) ustvarja neverjeten pritisk in agresivno cilja na institucije, ob tem pa v javnost pošilja popolnoma popačeno sliko o sebi: predstavlja se kot dober, empatičen in skromen človek, ki uživa, ko lahko pomaga drugim ljudem in kot človek, ki uživa v družinskem odnosu in spoštuje družinske vrednote. Ob tem si pomaga z 'vezami' in poznanstvi z ljudmi na najvišjih instancah v naši državi – dober primer tega so fotografije 'očeta', ki uživa v eni izmed zagrebških restavracij v družbi Borisa Trupčevića, direktorja hrvaške izpostave Styrie (medijske hiše, ki ima v lasti medije Večernji list, 24 sata in Poslovni dnevnik) in svoje, tako imenovane predstavnice za stike z javnostjo, Sanje Mlačak. Očitno ob praznovanju 60 let izhajanja Večernjega lista praznujejo tudi veličino 'očetovskega lika in njegovih borb'.Nerazumljivo je, da se takšni mediji, ki se želijo predstaviti v luči resnega novinarstva, sistematično ukvarjajo s to temo in posvečajo toliko prostora, časa in pozornosti neki anonimni osebi, tujcu, za katerega javnost Republike Hrvaške niti najmanj ni zainteresirana in jih njegovo življenje ne zanima, ker imajo ob svojih vsakodnevnih stiskah dovolj lastnih problemov. Morda pa se vsi ti mediji zgledujejo po starem pregovoru: ''Začnite o sebi ustvarjati mite, ker so tudi Bogovi začeli tako ... '' Sporočilo, ki ga s tem pošiljajo v javnost, pa je: ''V tej državi, z dobrimi vezami in poznanstvi, lahko vsak ustvari ''veličastno'' podobo sebe ... To je tako žalostno in obenem tako resnično.''