Severina presenetila s fotografijami, posnetimi na moškem stranišču

Drzna Severina je z objavo novih fotografij znova poskrbela za to, da je presenetila svoje oboževalce in razvnela splet. Pevka je tokrat veliko prahu dvignila z objavo provokativnih fotografij, posnetih na povsem nepričakovani lokaciji – v moškem stranišču. Na njih nosi prosojno obleko, okrašeno z verižicami z diamantki, visoke pete in vpadljivo rdečo šminko, medtem ko pozira na straniščni školjki in ob pisoarjih.

"Tako si lepa si," je zapisal eden od sledilcev, spet drugi pa je dodal: "Lepa Severina v seksi različici." Tretji komentar se je glasil: "Definitivno boginja regije!" Nekdo se je spraševal: "Se je snemalcu tresla roka?", spet drugi pa je opozoril: "Pozor tistim s šibkim srcem!"