Severina prvič po škandalu: Oblečena ali gola sem 'dobra ženska'

Nedavno so javnost šokirale fotografije razgaljene hrvaške pevke Severine, ki jih je nekdo posredoval srbskim medijem, slednji pa niso oklevali pri njihovi objavi. Severina je bila na fotografijah popolnoma gola, v javnosti pa so se pojavile ravno v času njene sodne bitke z nekdanjim soprogom Milanom za skrbništvo kad sinom Aleksandrom.

Pevka se je po odmevnem škandalu zavila v tančico molka in objavila kvečjem družinsko fotografijo, na kateri je pozirala s sinom in mamo Ano Vučković. Takrat je pod fotografijo zapisala: ''Všeč mi je, da se imamo radi'' in ''Ljubezen se vrača z ljubeznijo.''

Očitno pa se je 46-letnica iz Splita odločita prekiniti svoj molk, saj je za revijo Appeal, za katero je nedavno pozirala in pristala na naslovnici, odkrito spregovorila o tem, kaj si misli o fotografijah, ki so dvignile toliko prahu v javnosti.

Presenetila je s popolnoma samozavestnim odgovorom, v katerem je opisala, kako se je počutila, ko so slike ugledale luč sveta: ''Ko so v javnost pricurljale moje fotografije, na katerih sem gola kot novorojenček in v pozah lepotic, ki jih vidimo na Rembrandtovihslikarskih umetninah, sem takoj poklicala svojega menedžerja Tomico in mu dejala, naj jih uporabi za naslovnico novega albuma, saj se bo tako prodajal veliko bolje, kot če bi bila na njem oblečena. Kakorkoli že – oblečena ali gola ... res sem 'dobra ženska'.''