Severina ravnateljici sinove šole: Šepava, grda baba.

Hrvaška zvezdnica Severina se je zopet znašla v težavah z zakonom, tokrat zaradi sporočil z neprimerno vsebino. Državno tožilstvo v Zagrebu je zoper pevko spisalo dve obtožnici zaradi vsiljivih ravnanj do Gordane Buljan Flander , direktorice Poliklinike za zaščito otrok in mladih v Zagrebu, ter Ljiljane Klinger , ravnateljice šole, ki jo obiskuje njen sin Aleksander. Slednji je, kot je navedeno v obtožnici, med 4. julijem in 20. oktobrom prek družbenega omrežja WhatsApp poslala več kot sto sporočil, v katerih je ravnateljico med drugim označila za 'šepavo, grdo babo'.

Severina, zoper katero je vloženih več kot 100 tožb, je svoje dejanje na sodišču sicer zagovarjala in pojasnila, da je tako komunikacijo ravnateljica dovoljevala. "Mimogrede, šola je od Milana Popovića (bivšega soproga Severine, op.a.) prejela 150 tisoč kun donacije (okoli 20 tisoč evrov, op. a.). To sem izvedela od sina, saj je rekel, da je oče slabo naredil igrišče. Ravnateljica je subjektivna, center za socialno delo pa ni odreagiral."

"Ali se zavedaš, da te bom do konca življenja preganjala zaradi vsega hudega, kar si storila meni, ostalim materam in učiteljem? Sin je dal izjavo na Heinzelovi o tem, kaj so mu zaradi tebe storili učitelji, stara šepava, grda baba. Zaradi tebe je doživel stres. Ampak se temu ne boš izognila. Sedela boš, trepetala in se tresla, kot sem se tresla jaz, ko si nadlegovala mojega otroka," se je glasil le del sporočil, ki jih je objavil hrvaški Jutarnji list ter kasneje povzel N1 .

Severina je v zagovoru poudarila, da je ravnateljica zaradi tega delovala subjektivno, center za socialno delo pa se pri tem ni odzval na njene pritožbe. Ob tem je zvezdnica opozorila, da je ministrstvo po njeni zaslugi kasneje ugotovilo 21 nepravilnosti na šoli.

V istem času so v javnost pricurljala tudi sporočila, ki jih je hrvaška zvezdnica poslala nekdanji direktorici Poliklinike za zaščito otrok in mladih v Zagrebu, Gordani Buljan Flander. "Osebno bom plačala odvetnike za vse ženske, ki si jih zlorabila. Želim, da se bojite in trepetate ter čakate na dan, ko boste vsi aretirani. Tako kot so one jokale in se za svoje otroke bale, ko ste jih prodajali njihovim očetom, da bi si kupili tiste kičaste sandale in torbe. Dovolj žensk si pokopala, da bi tožila še koga drugega."

Severina je v sporočilih, ki jih je pošiljala med 29. julijem in 27. septembrom lani, Flanderjevi obljubila, da se bo proti njenim hudodelstvom borila z vsemi svojimi sredstvi, med katera spadajo tudi milijoni oboževalcev na njenih družbenih omrežjih. "Vse to bo romalo na moj Facebook in Instagram. Imam 2,3 milijona sledilcev. 1,5 milijona evra sem porabila za 67 tožb proti Milanu, ki jih je večinoma izgubil. Ostalo bom porabila za vse, ki ste pokvarjen zob te družbe."